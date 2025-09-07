ମିଳିଲାନି OYO ରୁମ୍: ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ହେଲା ବେଡରୁମ୍, ରୋମାନ୍ସ କଲେ ଦମ୍ପତି, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ; ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନକୁ ଦମ୍ପତି କରିଦେଲେ OYO, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଲା ଖେଳ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ...

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନର ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭିଡିଓରେ, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ମଜା କିମ୍ବା ହସ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୈତିକ ଆଚରଣର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦମ୍ପତି ଟ୍ରେନକୁ OYO କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଟ୍ରେନର ସ୍ଲିପର୍ କୋଚରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଖୋଲମ ଖୁଲା ରୋମାନ୍ସ

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଟ୍ରେନରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଟ୍ରେନର ସ୍ଲିପର୍ କୋଚରେ ଚାଲିଛି। ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଉପରେ ଶୋଇ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେ ଖତରନାକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଥର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ସହିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରେ, ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।

