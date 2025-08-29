Noodles ଖାଇ ଚାଲିଗଲା ୧୩ ବର୍ଷ ବାଳକର ଜୀବନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ

କାଇରୋ: ଇଜିପ୍ଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା । କଞ୍ଚା ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷର ବାଳକର ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ । ଇଜିପ୍ଟର କାଇରୋରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣା ।
ଶୁଖିଲା ରେମନ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଳକର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୩ ପ୍ୟାକେଟ କଞ୍ଚା ରେମନ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ପରେ ବାଳକର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ ପିଲାଟିର ଗୋଡ଼, ହାତ କାଲୁଆ ପଡ଼ିବା ସହ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ୩୦ ମିନିଟରେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଞ୍ଚା ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା କାରଣରୁ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ କଞ୍ଚା ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ଦେହପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାର । ଶରୀରରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ବ୍ଲକେଜ୍, ଝାଡ଼ା, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରାଏ । ଏହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।