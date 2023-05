ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଛି ଯାହା ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। #ItStartsWithYourName ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦୁଇ ମିନିଟ ଚାରି ସେକେଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିପ୍‌ର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଟାଟା ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ପୁଅ ଅର୍ପିତ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିବ୍ରତ ମନେ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମା’ ବାପାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିଚଳିତ ମନରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଝିଅକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନର କାହାଣୀରେ ଅନୁଯାୟୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ପିତ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତନ କରି ଝିଅ ହେବା ପରେ ତାର ନାମ ମହିଳା ପରିଚୟ-ଆର୍ପିତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା।

Your name defines who you are – whether it's Arpit or Arpita. At Starbucks, we love and accept you for who you are. Because being yourself means everything to us. #ItStartsWithYourName. 💚 pic.twitter.com/DKNGhKZ1Hg

— Starbucks India (@StarbucksIndia) May 10, 2023