୫ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା ପ୍ରେମିକା, ତା’ପରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା, ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଗିରଫ ପ୍ରେମିକ

ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ହତ୍ୟା କରି ଶବ ଜାଳିଦେଲା ପ୍ରେମିକ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ୫ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲା ପ୍ରେମିକା । ସହି ପାରିଲାନି ପ୍ରେମିକ । ନେଲା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଇନ୍ଦୋରର ଖଜରାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ତପେଶ୍ୱରୀ ବାଗ୍‌ରେ ରବିବାର ଦିନ ମିଳିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ୍‌କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଖଜରାନା ପୋଲିସ୍ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୫ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିଜେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ୍‌କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହତ୍ୟା ପରେ ଶବକୁ ଜାଳିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି।

Uttarakhand Govt.

କ’ଣ ଥିଲା ମାମଲା: ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ତପେଶ୍ୱରୀ ବାଗ୍ ଖଜରାନାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜଳିଯାଇଥିବା ଶବ ମିଳିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ୍‌ର ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ଏହାପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖଜରାନା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆଖପାଖର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପୋଲିସ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ମୃତକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମୟଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୟଙ୍କ ଶାକ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅପରାଧ: ପଚରାଉଚୁରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୟଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୃତକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଶବରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଖଜରାନା ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଗାମୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ପର ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇ…

POKକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ଭାରତ,…

1 of 15,112