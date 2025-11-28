୨୨୧ ଦିନ… ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ହତ୍ୟା, ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଲା…
୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ହତ୍ୟା !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରେମ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଏବଂ ତା’ପରେ ହତ୍ୟା… ଏହା ହେଉଛି ଫୈସଲ ଏବଂ ତୈୟାବାର କାହାଣୀ। ତୈୟାବା ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୈୟାବାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଦୁହେଁ ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସାକେତ କୋର୍ଟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୈୟାବାର ପ୍ରେମିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୈସଲ କରକାରଡୁମା କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୈସଲ ଏବଂ ତୈୟାବା ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ସାକେତ କୋର୍ଟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୈୟବା ଚାନ୍ଦ ବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୈସଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଫୈସଲ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁସ୍ତାଫାବାଦରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଲମ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର।
ଗୁଳି କରି ତୈୟବାର ହତ୍ୟା
ଏହି କାରଣରୁ, ଫୈସଲ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତୈୟବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଫୈସଲ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କୌଣସି ବାହାନାରେ ତୟବାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କ କାରରେ ନେଇଗଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଫୈସଲ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାଗପତର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକ ପରଦିନ, ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ଦୟାଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଫୈସଲଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
ପ୍ରେମିକ କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର, ଫୈସଲ ହଠାତ୍ କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୈସଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।