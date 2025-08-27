ପ୍ରେମିକାର ପାଟିରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରିମୋର୍ଟ ଟିପିଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ପଢନ୍ତୁ ଆସିକ୍ର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାଣ୍ଡ
ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳି କିମ୍ବା ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଟିରେ ବୋମା ରଖି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରୁମରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ସିଦ୍ଧେ ରାଜୁ ଏବଂ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଦର୍ଶିତା ମାଇସୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଲଜ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରଦିନ ରାଜୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲୁ ନାହାଁନ୍ତି।
କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଦର୍ଶିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଝିଅଟି ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜିଂରେ ରଖି କଥା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଫୋନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
Mouth Blastର ଖୁଲାସା: ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ କହିଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଟିରେ ଏକ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶିତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉଭୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ ଲଜ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।