ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ: ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ

କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ? ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତାକରେ?

By Subhasmita Das

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।  WHO ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। NCRBର ୨୦୨୧ ତଥ୍ୟରେ ୧,୬୪,୦୩୩ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯାହା ୨୦୨୦ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।  ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏହି ବଢୁଥିବା ଘଟଣା ସତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବିଷୟରେ କ’ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଗବେଷଣା କାହିଁକି ଆବସ୍ୟକ? ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଆତ୍ମହତ୍ୟା: ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣ କିମ୍ୱା ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଜୈବିକ ଏବଂ ମାନସିକ କାରଣ ରହିଛି।  ଲୋକମାନେ ଏହି କାରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି।

ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ‘ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ନମୁନା ରଖାଯିବ। ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ।

ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ କ’ଣ: ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ନମୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ।

ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ’ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ତିନୋଟି ଅଂଶ ଯେପରିକି PFC, ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆମିଗଡାଲାରୁ ନମୁନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ କେଉଁ ଜୈବିକ ଏବଂ ମାନସିକ କାରଣ କାମ କରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ।

ଏହି ଗବେଷଣା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏମ୍ସର ଫୋରେନ୍ସିକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଚିତରଞ୍ଜନ ମେହେରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ରୁ ୪0 ବର୍ଷ। ଯଦି ଏହି ବୟସର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ମାନସିକ ଚାପ, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହି ଚାପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା କିପରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ:

ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।

