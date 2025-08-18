ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଇ ଫମ୍ପା କରିଦିଏ ଏହି ପୋକ; ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ
ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ପୋକ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରେ । ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଓ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଖବର ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଥିବା ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ? ଏହା ଅଜବ ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭୟକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି।
ଏପରି ଏକ ବିପଦଜନକ ଜୀବ “ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା” ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏହି ଆମିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବାଣୁ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଉଷ୍ମ, ସ୍ଥିର କିମ୍ବା କମ୍ ସଫା ପାଣିରେ ବଢ଼େ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଜୀବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା କ’ଣ
ଦିଲ୍ଲୀର RML ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁଭାଷ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା, ଯାହାକୁ ନେଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବ।
ଏହା ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଆମିବା ନାକ ଦେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପେ
ଏହି ଆମିବା ନାକର ଶିରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୂଷିତ ପାଣି ନାକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ। ବିଶେଷକରି ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦର ମଇଳା ପାଣି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିପଦର କାରଣ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ, ଯେପରିକି ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା, ଅଚେତନତା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ, ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି ଏବଂ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଚିକିତ୍ସା
ଏହି ରୋଗର ଡାକ୍ତରୀ ନାମ ପ୍ରାଥମିକ ଆମିବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ (PAM)। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।
କାରଣ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମିବା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥାଏ।
ପ୍ରତିକାର
ଯଦି ଆପଣ ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦରେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପହଁରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ପାଣି ନପଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
କେବଳ ସଫା ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଉପରକୁ ପାଣି ଯିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ
ମଇଳା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଅଣକ୍ଲୋରିନେଟ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏଡାନ୍ତୁ
ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ