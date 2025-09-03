Brain Stroke: ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଦେଖାଦିଏ ଏହି 6 ସଙ୍କେତ ! ଭୁଲରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା…

ବ୍ରେନ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବା ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 6 ଟି ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବ୍ରେନ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବା ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି।

ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ପକ୍ଷାଘାତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ଫାଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମରିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ଯଦି ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ନହୁଏ, ତେବେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଶରୀର କିଛି ସଙ୍କେତ (ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସଙ୍କେତ) ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 6 ଟି ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।

1- ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

2- ମୁହଁ, ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡରେ ଶୂନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ବା ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ (ମୁଖ, ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ) ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ହସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀ ହସିବାରେ, ହାତ ଉଠାଇବାରେ କିମ୍ବା ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

3-କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦୌ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ କଥା ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ହୋଇପାରେ।

4-ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା

ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ରୋଗୀ ଘର ବା କୋଠରୀ ବୁଲିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

5-ଝାପ୍ସା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯିବା

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଆଖିରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ହରାଇବା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ।

6-ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମୟ, ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆଲଜାଇମର କିମ୍ବା ଡିମେନ୍ସିଆ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ହଠାତ୍ ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ କ’ଣ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ରେନର ଏତେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ।

