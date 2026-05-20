ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଝିମଝିମ ଦିଶିବା ଭଳି ଏହି ୫ଟି ସଙ୍କେତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ! ଅଣଦେଖ କଲେ ….
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୁଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।
କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ । ମେଦବହୁଳତା, ହାଇ ବ୍ଲଡପ୍ରେସର, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଡାଇବେଟିସ, ହୃଦରୋଗ, ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ ।
ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇସେମିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ନହୋଇପାରିଲେ ହୁଏ । ଅନ୍ୟଟି- ହେମରଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ଫାଟି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ଏହାକୁ ହେମରଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାଯାଏ ।
ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ କାଲୁଆ ହେଇଯିବା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତାର ଅନୁଭବ। ହଠାତ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ।
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ନଥାଏ ଏବଂ କଥା ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍, ଜୋରସୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ହରାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରେ କିମ୍ବା ସମାନ ଜିନିଷ ଦୁଇଥର ଦେଖିପାରେ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।