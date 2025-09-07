ବାଜିଗର ସାଜି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯୁବକ କରୁଥିଲେ ଗେଲ, ରାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ମାରିଦେଲା ତେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ…
ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି।
ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ସାହସୀ। ସେମାନେ ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଯିବ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଏକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଭୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଡଙ୍ଗାରୁ କିପରି ଓହ୍ଲାଇ ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କୁମ୍ଭୀରଟି ହୁଏତ ଜାଣିପାରେ ଯେ କେହି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଛା କରିବା ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୌଡ଼ି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା’ର ଗଳା ଧରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଧରାପଡ଼ିବାରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରୁ ଟିକିଏ ରକ୍ତ ବହିଯାଉଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମାଇକ୍ ହୋଲଷ୍ଟନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
ସେହି ସମୟରେ, ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାଇକର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି’, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାଇକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମଧୁର ଜଳ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଚାପରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ଚାପରେ ମରି ମଧ୍ୟପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷକ କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭୀର ରକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ମଣିଷର ଅହଂକାର ପାଇଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଯଥାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।’