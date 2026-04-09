କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଜଣେ ବୋଲର୍ ନେଲେ ୯ ୱିକେଟ୍; ମାତ୍ର ୧୩ ରନରେ ପୂରା ଟିମ୍ ଅଲଆଉଟ୍

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ୧୫୦ ରନରୁ କମ୍ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିବା ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୋଲର ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଜଣେ ବୋଲର ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନଅଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ?

କିନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏହା ବ୍ରାଜିଲର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲୌରା କାର୍ଡୋସୋ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଇନିଂସରେ ନଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଡୋସୋ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।

୧୩ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍: ମହିଳା ଟି-୨୦ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଲେସୋଥୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବ୍ରାଜିଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୨ ରନ କରିଥିଲା।

ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି, ଲେସୋଥୋର ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର ୬.୨ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିଲା। ଲେସୋଥୋର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ୮ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ।

୩ ଓଭର, ୪ ରନ ଏବଂ ୯ ୱିକେଟ୍: ଲୌରା କାର୍ଡୋସୋ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତିନୋଟି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ମେଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମୋଟ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବାକି ୱିକେଟ୍ ମାରିଆନ୍ ଆର୍ଟୁରଙ୍କ ନାମରେ ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲେସୋଥୋର ୧୩ ରନ୍ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର।

