(VIDEO) ହାଏ ରାମ୍… ଏ କ’ଣ ହେଲା! ଦୋଳିରେ ବସି ମଜା କରିବା ପାଲଟିଲା ସଜା, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲେ ଯୁବକ

ଦୁଇ ଯୁବକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦୋଳି ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

By Jyotirmayee
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଗଣିତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଜିକାଲି ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓଟି ଏକ ମେଳାର ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍ୱିଂରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି।

ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଝୁଲାର ଗୋଟିଏ କାର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦୋଳି ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଲା
ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମେଳା ଆଲୋକ ଏବଂ ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଝୁଲାର ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍ୱିଂର ଗୋଟିଏ କାର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାରରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଝୁଲା ସହିତ ପବନରେ ଘୂରୁଥିଲେ।

କାର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ତଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମହଲା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୂରୁଥିଲା ଯେ ଯୁବକମାନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଟାଣି ହୋଇଗଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏବଂ ଝୁଲା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।

ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା
ଝୁଲା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଏବଂ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଭିଡିଓରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

 

