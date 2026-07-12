ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଓହରିଲେ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍, ଏବେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳ

ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ (ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍) ଫର୍ମାଟରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ଲଣ୍ଡନ: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ପଦରୁ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ (ODI) ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଅଂଶବିଶେଷ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ‘ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍’ (ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ) ଦଳ ଉପରେ ରହିବ।

୨୦୨୨ରେ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଶୈଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ‘ବ୍ୟାଜବଲ୍’ (Bazball) ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦଳ ସାତଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନର ଧମକକୁ ଆମେରିକାର ଫୁ, କହିଲା ହର୍ମୁଜରେ…

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅବସର ପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ବିନା ଅଧିନାୟକ ଓ ବିନା କୋଚ୍‌ରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଓ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ରିଚାର୍ଡ ଡ଼ସନ, ଗାରେଥ ବାଟି, ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କ ନାମ ନୂଆ କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନର ଧମକକୁ ଆମେରିକାର ଫୁ, କହିଲା ହର୍ମୁଜରେ…

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି…

ଘରକୁ ଫେରୁଛି ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ…

1 of 30,316