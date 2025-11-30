ବାଘ ପରି ଡେଇଁ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ ବ୍ରେଭିସ୍, ସେପଟେ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଗଲେ କୋହଲି
ବ୍ରେଭିସ୍ ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ତାଜୁବ କୋହଲି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଞ୍ଚି ODIରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲରମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅତି ଖତରନାକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଟା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦଳକୁ ଫର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ୮ ରନ କରି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା।
ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍:
୨୭ତମ ଓଭରରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଗାୟକୱାଡ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍କୋୟାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିଥିଲେ।
ବଲଟି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ରେଭିସ୍ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବାଘ ପରି ଡେଇଁ ଉଡିଉଡି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ରେଭିସ୍ ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଚିତା ପରି ବଲ୍ ଆଡକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ବ୍ରେଭିସ୍ IPLରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ଗାୟକୱାଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ।
ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବାର କ୍ଷତି:
ଯୁବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳି ବ୍ରେଭିସ୍ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୧ ରନରେ ଥିଲେ।
ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ ବରଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ୧୩୬ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗୀଦାରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଟକା ଥିଲା।