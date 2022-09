ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ,ଲାରାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ

ମୁମ୍ବାଇ :ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦଳ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।ଲାରା ୨୦୨୨ ସିଜିନ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଖେଳ ହରାଇବା ପରେ ଦଳ ୧୦ ଟିମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ​​।

🚨Announcement 🚨

The cricketing legend Brian Lara will be our head coach for the upcoming #IPL seasons. 🧡#OrangeArmy pic.twitter.com/6dSV3y2XU2

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 3, 2022