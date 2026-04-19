ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋମାନ୍ସ, ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର-କନିଆଁ ମନାଇଲେ ଚତୁର୍ଥୀରାତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ବିବାହ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିବାହରେ ଆପଣ ନାଚ-ଗୀତ, ହସ-ମଜା ଏବଂ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଟେ।
ଏଠାରେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ବର ଓ କନ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଯେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଥରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଏପରିକି ସେମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ।
ଜୟମାଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିରିବାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି— “ଭାଇ, ଏହା ତ ସୁହାଗରାତର ଟ୍ରେଲର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଦେଲେ।”
ଭିଡିଓରେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ଏହି ଯୁଗଳ ଏକାଥରେ ଜୋରରେ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
