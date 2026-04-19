ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋମାନ୍ସ, ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର-କନିଆଁ ମନାଇଲେ ଚତୁର୍ଥୀରାତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ବିବାହ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିବାହରେ ଆପଣ ନାଚ-ଗୀତ, ହସ-ମଜା ଏବଂ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଟେ।

ଏଠାରେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ବର ଓ କନ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଯେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଥରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଏପରିକି ସେମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ।

ଜୟମାଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିରିବାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ! ବୁଝାମଣା ନହେଲେ…

ହୋଟେଲ-ପରିବହନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାସବୁ ସିଲ୍……

ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି— “ଭାଇ, ଏହା ତ ସୁହାଗରାତର ଟ୍ରେଲର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଦେଲେ।”

ଭିଡିଓରେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ଏହି ଯୁଗଳ ଏକାଥରେ ଜୋରରେ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋମାନ୍ସ:

ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବର ଓ କନ୍ୟା ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ କିସ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସବୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି।

ପୁରା ଘଟଣାଟିକୁ ସେଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଲଗାତାର ରେକର୍ଡ କରୁଥାଏ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। କେହି ହସୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଚୁପଚାପ ବସି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ବର କନିଆଁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି।

ବିବାହ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:

ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ବିବାହ ନୁହେଁ ବରଂ କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନେମାର ଶୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ତଫାତ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛି।

କିଛି ୟୁଜର୍ସ ମଜାକରେ କହୁଛନ୍ତି “ପଣ୍ଡିତଜୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ କପଲ୍ ନିଜ ‘ମନ୍ତ୍ର’ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ବାରାତୀମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଳି ମାରିବେ କି ନଜର ହଟାଇବେ।”

କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଉଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଭଲପାଇବାକୁ ଲୁଚାଇ ନୁହେଁ, ଖୋଲାମେଳା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ! ବୁଝାମଣା ନହେଲେ…

ହୋଟେଲ-ପରିବହନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାସବୁ ସିଲ୍……

ଭାରତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ପ୍ରଚୁର…

ଏହି ୪ଟି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ…

1 of 29,536