ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାଘର : କନିଆ କହିଲା “ଯିଏ ସଜବାଜ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଯତ୍ନ କ’ଣ ନେବ?”
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିକାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନିଆ ବର ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିକାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନିଆ ବର ସହିତ ଯିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବିଗିଡ଼ିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଇଟା-ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବରର ନୂଆ ଚକଚକିଆ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି।
ନୂରପୁରର ଇସଲାମ ନଗରରୁ ଶୁଏବ ଓରଫ୍ ବବୁ, ବହୁ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବାରାତ ଧରି ନହଟୌରର ନାଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କେଟ୍ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର-କନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମୁଁ-ପିଉସୀ ଭାଇଭଉଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ନିକାହର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କନିଆ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ଯେ ସେ ଏହି ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ମନା କଲା କନିଆ? : କନିଆର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ବର ପକ୍ଷ ପ୍ରତିଶୃତି ମୁତାବକ ତା’ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ସାମାନ (ସଜବାଜ ସାମଗ୍ରୀ) ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। କନିଆ ଦୁଇ ପଦରେ କହିଦେଲା ,”ଯିଏ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦରକାରୀ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର କ’ଣ ଯତ୍ନ ନେବ?”
୧୨ ଲକ୍ଷର କାର୍ ବି କାମ ଦେଲାନି! : କନିଆର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ବର ଶୁଏବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କନିଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏପରିକି ନିଜର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂଆ କାର୍ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଖାସ୍ ନିଜ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନିଆ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ କଥା ମାରପିଟ୍ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା।
ହସଖୁସିର ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ କଥା ଗାଳିଗୁଲଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାରପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କୁଏଟ୍ ହଲ୍ ବାହାରେ ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଇଟା ବର୍ଷା ହେଲା। ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନେ ବରର ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥିବା ନୂଆ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଥର ମାରି ତାର କାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ।
ଏହି ହଙ୍ଗାମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ କିଛି ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୌଲବୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଯେଉଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଚିକେନ୍-ମଟନ୍ ଏବଂ ରସମଲାଇ ଭୋଜିର ମଜା ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କନ୍ୟାରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ନହଟୌର ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମିଳେ, ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।