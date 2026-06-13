ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଅଲୌକିକ! ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ୮୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର
ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜା ରାଜରାଜ ଚୋଳ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ
ଚେନ୍ନାଇ: ମୂଳଦୁଆ ନାହିିଁ। କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ୮୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର। ହଜାରେ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି। ହେଲେ ମନ୍ଦିରର କିଛି କରିପାରିନି। ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ବାବା ଭୋଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡୁର ତଞ୍ଜାଭୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି।
ନାଁ ହେଉଛି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜା ରାଜରାଜ ଚୋଳ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ ଏହାର ଇତିହାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେ.ଏ. ନୀଳକଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ‘ଦ ଚୋଳାସ’କୁ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହି ବହିରେ ଚୋଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଓ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୁନିଆ ସାରାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ କିଛି ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି କଥା ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହା ଆଜିର ବଡ଼ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇ ଦିଏ।
ବିନା ମୂଳଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର
ଆଜିର ସମୟରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଗଭୀର ମୂଳଦୁଆ ପକାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଚୋର କାଳରେ କାରିଗରମାନେ ବିନା ମୂଳଦୁଆରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଇଣ୍ଟରଲକ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ବା ଗାରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲେ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ସହିତ ଫସାଇ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଜାରେ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର।
ମନ୍ଦିର ଛାୟା କେବେ ହେଲେ ମାଟିରେ ପଡ଼େନି
ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର ଛାୟା କେବେ ହେଲେ ମାଟିରେ ପଡ଼େନି। ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକଦମ ଉପରେ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଛାୟା ମାଟି ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ଚୋଳ କାଳର କାରିଗରମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଗଣିତ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ଛାୟା ମନ୍ଦିରର ଚବୁତରା ଉପରେ ସିମିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଛାୟା କେବେ ଚବୁତରାରୁ ବାହାରକୁ ଆସେନାହିଁ।
୮୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମର ପଥର
ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକାରୀ ଏହାର ସବୁଠୁ ଉପର ଅଂଶରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭାରି ପଥରର। ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଗ୍ରାନାଇଟ ପଥରର ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଏକକ ପଥରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରେନ୍ ବା ମେସିନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଉପରକୁ ଏହି ପଥରକୁ କିପରି ନିଆଯାଇଥିଲା? ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାରିଗରମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏକ ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଭାରି ପଥରକୁ ଟାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନିଆ ଯାଇଥିଲା।
କେତେ ଟନ ଗ୍ରାନାଇଟ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା?
ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟନ ଗ୍ରାନାଇଟ ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯେ ତଞ୍ଜାଭୁରର ଆଖପାଖରେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଗ୍ରାନାଇଟ ପଥର ନାହିଁ। ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥର ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ନିଜ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥାଏ।