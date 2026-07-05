‘ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଆଣ’, ୩ଟି ପରାଜୟ ପରେ ଉଠିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାବି, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Rajat Patidar: ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଦଳ ଜିତି ନେଇଛି। ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବିଜୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୩ଟି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
‘ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣ’
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଇରଫାନ ପଠାନ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟର ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେବ।
ଇରଫାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଏବେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବେ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି।’
ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ୨୦୨୬ରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ମଚାଇଥିଲେ ତହଲକା
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ଧମାଲ ମଚାଇଥିଲେ। ଆରସିବି (RCB)ର ଏହି ବ୍ୟାଟର ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୫୦୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୧.୭୫ ଅଶତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହ ୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରଜତ ୧୯୨.୬୯ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରସିବିକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ (କମବ୍ୟାକ୍) କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚୟନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏବେ ଇରଫାନ ପଠାନ ରଜତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।