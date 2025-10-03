ଧନତେରସରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ; ୧୩ ଗୁଣା ବଢିବ ଧନ ସୁଝିଯିବ ସବୁ ଋଣ !

ଧନତେରସରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦୀପାବଳିର ମହାନ ପର୍ବ ଧନତେରସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନରେ କିଛିଜିନିଷ କିଣିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ କଳସ ସହିତ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦିନରେ ବାସନକୁସନ ଏବଂ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଧନତେରସରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଧନତେରସ କେବେ ?

ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ୧୨:୧୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ୧:୫୧ ରେ ଶେଷ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଉଦୟତିଥିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଧନତେରସ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ।

ବାସନକୁସନ (ଧାତୁ): ଧନତେରସରେ ନୂତନ ବାସନ କିଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ ପାତ୍ର ସହିତ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ବାସନ କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପିତ୍ତଳ: ପିତ୍ତଳକୁ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ୧୩ ଗୁଣ ଧନ ମିଳିଥାଏ।

ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ: ଏହି ଧାତୁରେ ତିଆରି ବାସନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ।

ଝାଡୁ: ଧନତେରସରେ ଝାଡୁ କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଝାଡୁକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଝାଡୁ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରେ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଝାଡୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି:ଦୀପାବଳି ପୂଜା ପାଇଁ ଧନତେରସରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।

ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର:ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ସିନ୍ଦୁକରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ।

କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:

କଳା ଜିନିଷ: ଧନତେରସରେ କୌଣସି କଳା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପୋଷାକ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଲୁହା: ଏହି ଦିନ, କଇଁଚି କିମ୍ବା ଛୁରୀ ଭଳି ଲୁହାରେ ତିଆରି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିଣିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

(Disclaimer : ଏହି ଖବରରେ ଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।)

 

