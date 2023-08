ବୈଷୟିକ ତୃଟି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍‌, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଶହଶହ ବିମାନ ଉଡାଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ବ୍ରିଟେନ୍ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ ସିଷ୍ଟମରେ ତୃଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୃଟି କାରଣରୁ ବିମାନ ଯିବା ଅସିବାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସ୍କଟିସ୍ ଏୟାଲାଇନ୍ ‘ଲୋଗାନ ଏୟାର’ କହିଛି ଯେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ତୃଟି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉବାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights

— Loganair (@FlyLoganair) August 28, 2023