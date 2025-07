(Video) ଲଣ୍ଡନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମାତ୍ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଲଣ୍ଡନର ସାଉଥଏଣ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରନୱେରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ନିଆଁ ହୋଳା ଏବଂ ଧୂଆଁର ମେଘ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେହି ସ୍ଥାନର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଗୋଲା ଉଠିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି 12 ମିଟର (39 ଫୁଟ) ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ବିଚ୍ ବି200 ସୁପରକିଙ୍ଗ ଏୟାର ଥିଲା, ଯାହା ଲଣ୍ଡନର ସାଉଥଏଣ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେଲିଷ୍ଟାଡକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବିମାନବନ୍ଦର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ବିମାନ ବିମାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଆଁ ଏବଂ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜନ୍ ଜନସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି “ଭୂମିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ” ସେ ଏକ “ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଗୋଲା” ଦେଖିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ବିମାନ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ- ସାଉଥଏଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲେ ସାଂସଦ ଡେଭିଡ୍ ବର୍ଟନ୍-ସାମ୍ପସନ୍ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଉଥଏଣ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ । ଦୟାକରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Tragedy In London: A Beech B200 Super King aircraft crashed shortly before 4pm during takeoff at just crashed at London Southend Airport, causing an enormous fireball! This is a developing story. There is no details yet on casualties or how many were aboard. pic.twitter.com/Dvpd5F5acG

— John Cremeans (@JohnCremeansX) July 13, 2025