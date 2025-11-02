ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଛୁରାମାଡ଼; ବହିଲା ରକ୍ତର ନଦୀ; ଯାତ୍ରୀ ଆତଙ୍କିତ, ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟିଲା…ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା, ୟୁକେର କେମ୍ବ୍ରିଜଶାୟାରରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଲଣ୍ଡନରୁ ୭୫ ମାଇଲ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା କେମ୍ବ୍ରିଜଶାୟାରର ହଣ୍ଟିଂଡନ୍ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏକ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁଠାରେ ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଛୁରାମାଡ଼ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେମ୍ବ୍ରିଜଶାୟାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହଣ୍ଟିଂଡନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଅଟକାଇ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବ ଶବାନା ମହମୁଦ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଛୁରାମାଡ଼ର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ।

ସେ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ସଚିବ ଶବାନା ମହମୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସେ ଦୁଃଖିତ। ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଛୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:କେମ୍ବ୍ରିଜଶାୟାର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୩୯ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ହଣ୍ଟିଂଡନ୍ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି।”

ତା’ପରେ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବଗିରୁ ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, କେତେକଙ୍କୁ ରୋଡ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା।

