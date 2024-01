ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ: ସାଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କଲେ Live Video

ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଟ୍ଟାୟାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କାଏଡାଇଭର ୨୯ ମହଲା କୋଠରୀରୁ ଡେଇଁବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ୩୩ ବର୍ଷିୟ ନାଥି ଓଡିନସନ୍ ବିଲଡିଂରୁ ଡେଇଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲି ନଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସିଧା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପଟ୍ଟାୟାର ପୂର୍ବ ବେଳାଭୂମି ରିସୋର୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା :-

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଚ୍ୟୁଟିଷ୍ଟର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ବିଲଡିଂ ଉପରେ ହାତରେ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନୀଳ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ବେସ୍ ଜଂପିଙ୍ଗର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ।

A base jumper fell to his death off a 29-storey building after his parachute failed to open

Nathy Odinson posted videos of his stunts to social media, so sadly, his friend was recording the entire horrifying incident pic.twitter.com/Uf0nyyIAnk

