(Video) ଚାହାଵାଲା ରୁ ପ୍ରାଧାନମନ୍ତ୍ରୀ..ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରସଂଶା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବିସିର ବିବାଦୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ଲର୍ଡ କରଣ ବିଲିମୋରିଆ ହାଉସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ ମୋଦୀ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଲିମୋରିଆ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ଇମ୍ରାନ ହୁସେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ବିବାଦୀୟ ବିବିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନାକଙ୍କ ମତାମତ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁନାକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଚରିତ୍ରବୋଧ ସହ ସେ ସହମତ ନୁହଁନ୍ତି।

ଜାନୁଆରୀ ୧୯ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ଏକ ବିତର୍କ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଲର୍ଡ କରଣ ବିଲିମୋରିଆ କହିଛନ୍ତି, “ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ଚା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତରେ ଜି -୨୦ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି । ଆସନ୍ତା ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଡିପି ୩୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଜିଡିପି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଭାରତର ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ଭାରତକୁ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡି ସାରିଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ଅଟେ। ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି। ବ୍ରିଟେନ ଏହାର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ।

"India has a vision to become, within 25 years, the 2nd largest economy in the world with a GDP of $32 trillion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world—the fastest-growing major economy. The UK must be its closest friend and partner." pic.twitter.com/n1Pdhalw5W

— Lord Karan Bilimoria (@Lord_Bilimoria) January 20, 2023