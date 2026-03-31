IPL ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇର ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ବାହାରିଲା BCCI ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତଦେହ; IPL ରେ ଲିଭାଉଥିଲେ ବଡ଼ ଭୂମିକା

ବିସିସିଆଇ ପ୍ରସାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରସାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ମୃତକଙ୍କ ନାମ ବିସିସିଆଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଆନ ୱିଲିୟମ୍ସ ଲାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ , ମୁମ୍ବାଇର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ (ନମ୍ବର ୨୭୧୫) କୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ପ୍ରସାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଇଆନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଲାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ କଭର କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ MI ବନାମ KKR ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ହୋଟେଲର ରୁମ ନମ୍ବର ୨୭୧୫ରେ ରହୁଥିଲେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଇଆନଙ୍କ ରୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଠାଗଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇଆନଙ୍କ ରୁମ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନପାଇବାରୁ, ସେମାନେ ଏକ ମାଷ୍ଟର କୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା।

ଇଆନ ଲାଙ୍ଗଫୋର୍ଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହୋଟେଲ ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ଏବଂ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।

