ପାଣି ପିଆଇବାକୁ କହି ବଳାତ୍କାର, ଭିଣୋଇ ସହ ୩ ସାଙ୍ଗ ମିଶି କଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଝୁଣିଖାଇଲେ
ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି
ବିହାର: ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ଭିଣୋଇ। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶାଳୀକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ଭିଣୋଇ। ବିହାର ନୱାଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା।ଜଣେ ନାବାଳିକା ଶାଳୀ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିବାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ରଚିଛି ସଇତାନ ଭିଣୋଇ ଭାଇ। ଶାଳୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା।
ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶାଳୀ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ କହିଲେ – ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ।ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଣୋଇ ପାଣିରେ ମଦ ମିଶାଇ ଶାଳୀକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଝିଅଟି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ଭିଣୋଇର ତିନି ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ମିଶି ଶାଳୀକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା’ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାଟି ୱାରିସଲିଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ମହାଦଳିତ ପରିବାରର ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ମହାଦଳିତ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାକ୍ରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମରୁଭୂମିରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଳେଣି ପାଇଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଜଣେ ଜଣେ କରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ୱାରିସଲିଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ କହିଛି – ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୩ ରେ ୱାରିସଲିଗଞ୍ଜ ଥାନା ମାମଲା ନମ୍ବର-୪୮୨/୨୫ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ପାକ୍ରିବାରାୱାନ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ରେଣୁ କୁମାର ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମଲ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପୀଡିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, କୋର୍ଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦଳ ଚଢାଉ କରୁଛି।