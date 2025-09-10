ସାହେବ… ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୋତେ ଗିରଫ କର…ମାୟାନଗରୀର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ

11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନିତୀନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

By Jyotirmayee

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ମାଲାୱାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। 21 ବର୍ଷୀୟ ଆଶିଷ ଶେଟ୍ଟି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକନୀତିନ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ହତ୍ୟା ପରେ ଆଶିଷ ନିଜେ ମାଲାୱାନୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଥିଲେ, “ସାହେବ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୋତେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ।” ଏହା ଶୁଣି ଥାନାରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ତାଙ୍କୁ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।

 ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା

ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିନ ସୋଲାଙ୍କି ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେୟାରଟେକର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶିଷଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ନୀତିନ ଆଶିଷଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଆଶିଷ ନୀତିନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀରେ ନୀତିନଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଭେଟିଥିଲେ। ଉଭୟେ ଏକାଠି ମଦ ପିଇଥିଲେ।

ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଶିଷ ତାଙ୍କୁ ମାଲଭାନିର ରାମେଶ୍ୱର ଗାଲିର କୋଲିୱାଡାର କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ଏକ ରୁଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କ୍ରୋଧରେ ଆଶିଷ ନିତିନଙ୍କୁ କାଠ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନିତୀନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମାଲଭାନି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନୀତିନଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ କାନ୍ଦିଭାଲିର ଶତାବ୍ଦୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଡ଼ି ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ମାଲଭାନି ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆଶିଷ ଶେଟ୍ଟି ନିଜେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।”

