IND vs SA: ‘ବିଜୟ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ’; ଭାରତ-ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ମାଆ
ଭାରତ-ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଭାଇ । ସେପଟେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଲା ମାଆ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବେ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୀତିର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଓ ଏଲବି ମୋର୍କେଲ ।
ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ଭାଇ ବନାମ ଭାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଦିନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକାଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି।
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂ କୋଚ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଲବି ମୋର୍କେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଂସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସମୟରେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଡଗ୍ଆଉଟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCI ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 86ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, 117ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 44ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୋର୍ନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ 544 ରନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର୍ନେ ଜଣେ ବୋଲିଂ କୋଚ ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ ଷ୍ଟାଫର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଦେଖାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏଲବି ମୋର୍କେଲ
ଆଲବି ମୋର୍କେଲ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, 58ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 50ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 1412 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 77ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର୍କେଲ ପୂର୍ବରୁ IPLରେ CSK ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର T20 କ୍ରିକେଟ ରଣନୀତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏଲବି ମୋର୍କେଲ CSK ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟିଫେନ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ T20 କ୍ରିକେଟ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି।
BCCI ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି
ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଦୁଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମ ମାଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ, ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।”