ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ରଶ କରିବା ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାର ଜରୁରୀ ନିୟମ
ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ରଶ କରିବା କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ।
Indian Railway Rule : ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସକାଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ନଳକୂପ/ଟ୍ୟାପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନିଜର ଅଇଁଠା ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ଚା’-ଜଳଖିଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି କରିବା ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ରେଳବାଇର ନିୟମ କ’ଣ କହେ?
ଯଦି ରେଳବାଇ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ରେଳବାଇ ଆକ୍ଟ ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରଶ କରିବା, ଛେପ ପକାଇବା, ବାସନ ଧୋଇବା, କପଡ଼ା ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ, ଯେପରିକି ୱାଶରୁମ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୱାଶ ଏରିଆରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ।
କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ?
ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ରେଳ ପରିସରର ନିଷିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାସନ ଧୋଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରେ। ରେଳବାଇର କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଭାଗର ଟିମ ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
କେବଳ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହି ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଯେପରିକି:
- ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆବର୍ଜନା/ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା
- ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରେପର (ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚୋପା) ପକାଇବା
- ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନର କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖିବା
- ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଷ୍ଟିକର ମାରିବା
- ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
- ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ