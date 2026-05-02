ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ; ଏପରି କରନ୍ତୁ ମାର୍କସିଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ

ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଲିଙ୍କ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ bseodisha.ac.in ଏବଂ bseodisha.nic.in ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମେ’ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+୨) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ’ ୨ ତାରିଖ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ bseodisha.nic.in କିମ୍ବା orissaresults.nic.in ରେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।

ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଜଲ୍ଟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୩,୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫.୬୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।

୪୫ ହଜାର ଟନ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଧରି ହୋର୍ମୁଜର…

‘ଗଦ୍ଦାର’ଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବେ…

ଓଡ଼ିଶା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲଗ୍-ଇନ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ସବ୍‌ମିଟ୍ କରିବା ପରେ, ବିଷୟ-ଭିତ୍ତିକ ମାର୍କ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

କିପରି ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ

ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ:

୧. BSE ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ bseodisha.nic.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

୨. ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା ‘Odisha Board 10th Result 2026’ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

୩. ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ଲଗ୍-ଇନ୍ ତଥ୍ୟ (Login details) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪. ‘Submit’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ ।

୫. ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପେଜ୍‌କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

୬. ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ (Hard copy) ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।

୪୫ ହଜାର ଟନ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଧରି ହୋର୍ମୁଜର…

‘ଗଦ୍ଦାର’ଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବେ…

ଖାଇବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଘରୁ ଡ଼ାକି ନେଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମ…

ଆମେରିକାକୁ ପାନେ ଦବା ପାଇଁ ଇରାନର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର…

