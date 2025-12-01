LOC ଦେଇ ଆସିପାରିବେନି ଆତଙ୍କୀ; ଜଗିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ, ଭାରତରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ ଗୁଳି କରି ଘାଇଲା କରିଦେବେ…
ଯବାନଙ୍କ ଡରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ LOC ପାର କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତକୁ ପଶିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସକିଲ୍। ଭାରତ ସୀମାରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ ଫୁଟିବ ଢୋଢା ଗୁଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ LOC ଦେଇ ପଶି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ। ଏନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ।
ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LOC) ପାର ହୋଇ କାଶ୍ମୀରରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇନାହିଁ।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଠ ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।
BSFର ମହାନିରୀକ୍ଷକ (IG) ଅଶୋକ ଯାଦବ ବାହିନୀର ୬୧ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ବିଏସଏଫ, ସେନା ସହିତ ମିଶି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଷ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ୨୦୨୫ ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।”
ଅଶୋକ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସଏଫ, ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆଠ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଜି-ୟୁନିଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ସହିତ ସମସ୍ତ ୬୯ ସକ୍ରିୟ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦-୧୨୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।” ଏହା ସହିତ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା ତଦନ୍ତ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ଅଶୋକ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସଏଫ କାଶ୍ମୀର ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ୩୪୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ସେନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସଏଫ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଶୋକ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ସମୟରେ ବିଏସଏଫର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର। ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି, “ବିଏସଏଫ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ, ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଏକ ଦୃଢ଼, ସଠିକ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଏସଏଫର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ବିଏସଏଫ କାଶ୍ମୀର ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ଥିବା ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ -ଉଚ୍ଚତାରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚେକପୋଷ୍ଟରେ – ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି।