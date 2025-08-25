ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, BSFରେ ୧୧୨୧ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF)ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। BSFହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରେଡିଓ ଅପରେଟର (RO) ଏବଂ ରେଡିଓ ମେକାନିକ୍ (RM) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ rectt.bsf.gov.in କୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ ୧୧୨୧ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ବିଷୟ ସହିତ ଅତି କମରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା’ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆଇଟିଆଇରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା କେତେ?
ବିଏସଏଫର ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (ଅଣସଂରକ୍ଷିତ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏସି ଏବଂ ଏସଟି ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rectt.bsf.gov.in ଯାଆନ୍ତୁ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨: ହୋମ ପେଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଲା ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩: ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ “ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୪: ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୫: ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୬: ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ ଫି ଦେବା ଉଚିତ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୭: ଶେଷରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ।