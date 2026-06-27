BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା, କମ୍ପାନି ଆଗରେ ଜିଓ-ଏୟାରଟେଲ୍ ବି ଫେଲ୍!
BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା
BSNL Plan: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସଏନଏଲ୍ ନିଜର ନେଟୱର୍କକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଏସଏନଏଲ୍ ସାରା ଦେଶରେ ୫ଜି ନେଟୱର୍କର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିବ ।
BSNL ର ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏସଏନଏଲ୍ର ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ମିଳୁଥିଲେ ବି ଦୈନିକ ୨GB ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମିଯାଇ ୪୦kbps ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ ରହିଛି ।
Reliance Jio ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ କରୁଛି । ଜିଓର ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୨୯୯ ଟଙ୍କା । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ଡାଟା ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ୬୪kbps ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସହ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ‘ଜିଓ ସାଭନ୍ ପ୍ରୋ’ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
Airtel ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍
ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନରେ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 1.5GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାଗଣା ‘ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍ସ’ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
Vi ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍
ଭୋଡାଫୋନ୍-ଆଇଡିଆ (Vi) ର ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୪୦୮ ଟଙ୍କା । ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ୪୦୮ ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ‘ସୋନି ଲିଭ୍’ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ‘ୱିକେଣ୍ଡ ଡାଟା ରୋଲଓଭର’ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।