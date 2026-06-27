BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା, କମ୍ପାନି ଆଗରେ ଜିଓ-ଏୟାରଟେଲ୍ ବି ଫେଲ୍!

BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା

By Jyotirmayee Das

BSNL Plan: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସଏନଏଲ୍ ନିଜର ନେଟୱର୍କକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଏସଏନଏଲ୍ ସାରା ଦେଶରେ ୫ଜି ନେଟୱର୍କର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିବ ।

BSNL ର ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏସଏନଏଲ୍‌ର ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ମିଳୁଥିଲେ ବି ଦୈନିକ ୨GB ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମିଯାଇ ୪୦kbps ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ ରହିଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ…

Reliance Jio ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ କରୁଛି । ଜିଓର ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୨୯୯ ଟଙ୍କା । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ଡାଟା ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ୬୪kbps ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସହ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ‘ଜିଓ ସାଭନ୍ ପ୍ରୋ’ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

Airtel ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନରେ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 1.5GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାଗଣା ‘ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍ସ’ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।

Vi ର ୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଭୋଡାଫୋନ୍-ଆଇଡିଆ (Vi) ର ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୪୦୮ ଟଙ୍କା । ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ୪୦୮ ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ‘ସୋନି ଲିଭ୍’ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ‘ୱିକେଣ୍ଡ ଡାଟା ରୋଲଓଭର’ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ…

ଜିମ୍‌ ନା ଯୋଗ… ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ…

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ…

1 of 26,156