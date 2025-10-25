କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ BSNL ଆଣିଲା ଦମଦାର ପ୍ଲାନ୍, ୭୨ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନରେ ଆପଣ କରିବେ ମଜା, ପାଇବେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା

5G ରୋଲଆଉଟ୍ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀକୁ ନୂତନ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: BSNL ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏହାର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସାରା ଭାରତରେ ଏକକାଳୀନ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। BSNLର 4G ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 5G ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ତେଣୁ, 5G ରୋଲଆଉଟ୍ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀକୁ ନୂତନ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ସମାନ 72-ଦିନର ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା…

ବଲିଉଡ ପାଇଁ କଳାଦିନ, ଆଉ ନାହଁନ୍ତି ‘ଜାନେ ଭି…

BSNLର ନୂତନ ଯୋଜନା
BSNL ₹485 ରେ ଏହି ସୁଲଭ 72-ଦିନର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଅସୀମିତ ମାଗଣା କଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟାର ଲାଭ ପାଇବେ, ଯାହା ମୋଟ 144GB ଡାଟା।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି BSNL ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ BiTV ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 300 ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ OTT ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଉପରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ, କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ 100,000 ନୂତନ 4G/5G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଗତ ମାସରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ, କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 4G ଲଞ୍ଚ ହେବା ସହିତ, BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ କଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମସ୍ୟାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା…

ବଲିଉଡ ପାଇଁ କଳାଦିନ, ଆଉ ନାହଁନ୍ତି ‘ଜାନେ ଭି…

ରୁଷର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ବଂସବିଧ୍ବଂସ ୟୁକ୍ରେନ୍,…

ଆମେରିକା-ଚୀନ ଉଭୟଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍,…

1 of 26,646