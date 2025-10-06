ରାଜା ହେବ BSNL… JIO-AIRTEL-VIର ହଜିଗଲାଣି ନିଦ, ମାସକରେ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର

ରାଜା ହେବ BSNL… JIO-AIRTEL-VIର ହଜିଗଲାଣି ନିଦ, ମାସକରେ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, BSNL ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 1.385 ନିୟୁତ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, Vodafone Idea ର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 309,000 ଉପଭୋକ୍ତା ହରାଇଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ BSNL ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଏହାର 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Vi ର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ BSNL ଅଗଷ୍ଟରେ 1.385 ନିୟୁତ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡି ପୁନରାଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, MTNL କ୍ଷତି ସହି ଚାଲିଥିଲା। ବିପରୀତରେ, Vodafone Idea 309,000 ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଏହି ହ୍ରାସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ଏବଂ AGR ଦେୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍
ଅଗଷ୍ଟରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଥିଲା, 19.49 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ 41% ରୁ ଅଧିକ ବଜାର ଅଂଶ ସହିତ ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ତାର ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 15.51 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ହରାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ 4.96 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ତାର ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 1.08 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଡିଛି।
ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ଉପଭୋକ୍ତା
ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ, ଦେଶର ମୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 116.7 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 686.79 ନିୟୁତ (56%) ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 537.75 ନିୟୁତ (44%) ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। TRAI ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟେଲିଡେନସିଟି 134% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା କେବଳ 59.31%, ଯାହା ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଛାଡିଛି।