ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦ ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବେ ହିଁ ଉଠାନ୍ତୁ BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା

ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦ ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବେ ହିଁ ଉଠାନ୍ତୁ BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ

By Jyotirmayee Das

BSNL Plan: BSNLର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧ ଟଙ୍କିଆ ‘ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍’ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏହି ଅଫର୍ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଡାଟା ଏବଂ ମାଗଣା SMS ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି BSNL ନେଟୱାର୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସାମିଲ କରିବା। କମ୍ପାନୀ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

୧ ଟଙ୍କିଆ ଅଫର୍ କ’ଣ?

ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫରର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କାରେ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସହିତ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ମିଳିବ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନଟି ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟରରୁ BSNLକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର (MNP ମାଧ୍ୟମରେ) ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି।

 

