Jio, Airtel ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! BSNL ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, Free କଲିଂ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ୬୦୦GB ଡେଟା

Jio, Airtel ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! BSNL ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, Free କଲିଂ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ୬୦୦GB ଡେଟା
ଆସିଗଲା BSNLର ଦମଦାର ଅଫର୍ । ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ Jio, Airtel ଏବଂ Vi ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଲୋକମାନେ BSNL ଆଡକୁ ଢ଼ାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। BSNL ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟାୱାର ଲଗାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।
ଏହାର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 4G ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ଏବଂ 5G ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବେ BSNL 365 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା କଲିଂ ଏବଂ 600 GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ…
BSNL ₹1999 ଯୋଜନା ବିବରଣୀ
ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଯେତେବେଳେ Jio, Airtel ଏବଂ Vi ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକର ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, BSNL ର 365 ଦିନର ପ୍ଲାନ 1,999 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ 395 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ 600GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ କୌଣସି ଦୈନିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 600 GB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଯୋଜନା ବିବରଣୀ
ଏହା ପରେ, BSNL ର ମଧ୍ୟ ₹2399 ର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏହା ଅସୀମିତ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଏବଂ 365 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଦୈନିକ 2GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ₹1999 ର ଯୋଜନା ଏକ ସମୟରେ 600GB ଦେଉଥିବାବେଳେ, ₹2399 ର ଯୋଜନା ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା (730 GB ଡାଟା) ଦେଉଛି।
Jioର ପ୍ଲାନ
Jio ର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ₹3599 ର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 2.5GB ଡାଟା, ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
Airtelର ପ୍ଲାନ
Airtel ର ମଧ୍ୟ 3599 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା 365 ଦିନର ବୈଧତା, ଅସୀମିତ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଏବଂ 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ।