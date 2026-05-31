BSNL ଆଣିଲା ଧମାକେଦାର ଅଫର, ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ ଲମ୍ୱା ଭେଲିଡିଟି ଏବଂ ଛପରଫାଡ ଡାଟା
୫୯୯ ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି BSNL।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର BSNL ଏହାର ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏବେ, BSNL ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ଯାହା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୈଧତା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଡାଟା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ଉପରେ।
BSNL ଟଙ୍କାର ୫୯୯ ପ୍ଲାନ:
ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ୫୯୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୭୦ ଦିନ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୩GB ଡାଟା ପାଇବେ। ଯାହା ପ୍ଲାନର ପୁରା ବୈଧତା ଅବଧିରେ ମୋଟ ୨୧୦GB ହେବ।
ଏହି ଡାଟା ଭତ୍ତା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଠାରୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ୍, ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ଏବଂ ମାଗଣା ରୋମିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
BSNL ମଧ୍ୟ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, BSNL ଏକ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ୫୧ ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ଲାନ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା SMS ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ପ୍ଲାନ କେବଳ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ; ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଅଫର ଅଧୀନରେ BSNL ମାଗଣାରେ SIM କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ SIM କାର୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ୫୧ ଟଙ୍କାରେ, ସେମାନେ SIM କାର୍ଡ ସହିତ ‘ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ’ ଯୋଜନା ପାଇବେ।
ଏୟାରଟେଲର ୩GB ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ଯଦି ଆମେ BSNL ର ଦୈନିକ ୩GB ଡାଟା ପ୍ଲାନକୁ Airtel ର ୩GB ପ୍ଲାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ପୂର୍ବଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଲଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
Airtel ର ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୮ ଟଙ୍କା, ଯାହା ମାତ୍ର ୫୬ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ୧୦୦ ଦୈନିକ SMS ବ୍ୟତୀତ, ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ବିଷୟରେ Airtel Amazon Prime Lite ର ଏକ ମାଗଣା ୫୬ ଦିନର ସବସ୍କ୍ରିପସନ, Airtel Xstream Premium (୨୦ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ), ଅସୀମିତ ୫G ଡାଟା ଏବଂ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସହିତ Adobe Express ର ଏକ ମାଗଣା ୧୨ ମାସର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
Airtel ର ପ୍ଲାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ BSNL ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଏକ କମ୍ ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଆସିଥାଏ।