BSNLର ଦୀପାବଳି ଅଫର: ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ ଜିତିପାରିବେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା, ଆଜି ‘ଶେଷ ସୁଯୋଗ’, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ରଖିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କମ୍ପାନୀ 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ତାହାର ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ଅଫର ଅଧୀନରେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।
BSNL ଅଫର ବିବରଣୀ
ଏହି BSNL ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାନ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ BSNL ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା BSNL ସେଲ୍ଫକେୟାର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ 10 ଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଜେତା ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଜିତିପାରିବେ।
୧୦ ଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି BSNL ରୁ ଏକ ମାଗଣା ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରେ ପସ୍ତାଇବେ ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫର୍
କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଓ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନୂତନ ଜିଓ ହୋମ୍ କନେକ୍ସନ ସହିତ ଦୁଇ ମାସର ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲ୍/ଟିଭି ଏବଂ ୫୦GB AI କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ତିନି ମାସର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଜିଓ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫରର ଫାଇଦା ୩୪୯ ଟଙ୍କା, ୩୫୯୯ ଟଙ୍କା, ୮୯୯ ଟଙ୍କା, ୯୯୯ ଟଙ୍କା, ୩୫୯୯ ଟଙ୍କା, ୩୯୯ ଟଙ୍କା, ୮୫୯ ଟଙ୍କା, ୭୪୯ ଟଙ୍କା, ୭୧୯ ଟଙ୍କା, ୬୨୯ ଟଙ୍କା, ୧୧୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪୪୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାନାହିଁ ଯେ, ଜିଓ ଅଫର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଫର କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଭି ଦୀପାବଳି ଅଫର
କମ୍ପାନୀର ବ୍ଲଗ୍ ପୃଷ୍ଠା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ହିରୋ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ୨୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ୫ଜିବି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ୧୦୧ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଏବଂ ୧୫୯୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ ୭୫ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି ।