BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ଚିନ୍ତାରୁ ହେବେ ମୁକ୍ତ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଲିବ ସିମ୍
ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଅଫର
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: BSNL ନିକଟରେ ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସାରା ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 18 ରୁ ନଭେମ୍ବର 18 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ।
ଏହାର 4G ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ TRAI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ Airtel ଏବଂ Vi ତୁଳନାରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଜନା
BSNL ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ₹1,812। 365 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସୀମିତ କଲିଙ୍ଗ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ସାରା ଭାରତରେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଉପଲବ୍ଧ।
କମ୍ପାନୀ ଦୈନିକ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ 100 ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀର BSNL ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ BiTV ର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୀପାବଳି ଅଫର୍
BSNL ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପାବଳି ଡ୍ର ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 18, 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ଫକେୟାର୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ₹100 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଗ୍ରାମ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଫର୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ, 10ଟି ନୂତନ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଏବଂ FTTH ସଂଯୋଗ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ମାସର ବିଲିଂ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇବ।
ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ₹1 ଯୋଜନା ପୁନଃ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ₹1 ପାଇଁ 30 ଦିନର ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଅସୀମିତ କଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।