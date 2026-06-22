BSNLର ଧମାକାଦାର୍ ଅଫର, ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମିଳୁଛି ୧୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ଡାଟା, ଚିନ୍ତାରେ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ୍

BSNLର ଧମାକାଦାର୍ ଅଫର, ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମିଳୁଛି ୧୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ଡାଟା

By Jyotirmayee Das

BSNL Offer: ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଫାଦର୍ସ ଡେ’ ଅବସରରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ଅଫର ଆଣିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦୁଇଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଜୁନ୍ ୨୧ ରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୋନସ୍ ଡାଟାର ଲାଭ ମିଳିବ। ୟୁଜର୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା Self Care ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ:

BSNLର ୯୯୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ କଦାପି କରନ୍ତୁ…

ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ…

BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୧୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହ ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୋମିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଫର ଅଧୀନରେ ୫GB ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

BSNLର ୧୯୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍

BSNLର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ ସାରା ୩୩୦ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଶସାରା ଯେକୌଣସି ନେଟୱର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ମାଗଣା ରୋମିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଫାଦର୍ସ ଡେ’ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦GB ବୋନସ୍ ଡାଟା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ କଦାପି କରନ୍ତୁ…

ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ…

ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି…

ସତରେ କଣ ଜୁନ ୩୦ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ LPG…

1 of 28,978