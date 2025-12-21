BSNL ଆଣିଲା ଦମଦାର ଅଫର୍, ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଗପ, ନେଟ ଚଲାଅ, Airtel ଆଉ Jioର ଉଡିଲା ହୋସ୍
BSNL Plan: ସାରା ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରଠାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ BSNL ଉପରେ ରହିଛି।BSNL ଏକ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା।
ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି BSNL ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆପଣ BSNL ଉପଭୋକ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ୩୪୭ ଟଙ୍କାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବମ୍ପର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଦମଦାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ।
ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି । ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ୩୪୭ ଟଙ୍କାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ରହିବ ।
ଏଥି ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଫ୍ରି ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨ଜିବି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ଫ୍ରି SMS ର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମୋଟ ୧୦୦GB ଡାଟାର ଲାଭ ମିଳିବ ।
ଯଦି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୫୬ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବ । ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ରହିଛି ।
ଏହାପରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୫ଜି ସେବା । BSNL ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତା’ର ନେଟୱାର୍କ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛି । ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ୪ଜି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର ୪ଜି ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାକୁ ୫ଜିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ୫ଜି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।