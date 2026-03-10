ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁରକ୍ଷା ଦେବ BSNL, ସାଜିବ ରକ୍ଷା କବଚ, କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ନଂ
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ BSNL ଆଣିଲା ‘କବଚ ନମ୍ବର’, କେମିତି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ
BSNL Kavach Feature: ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) Kavach ନମ୍ବର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।
ଏହି ଫିଚରଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚରଟି ମହିଳାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଅନାବଶ୍ୟକ ସେୟାରକୁ ରୋକିବ।
କଭଚ ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଧୀନରେ, BSNL ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ୧୦-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବରଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବରଟି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ ନକରି ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କଭଚ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବରକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ।
ଖୁଚୁରା ରିଚାର୍ଜ ଦୋକାନରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଭଚ ନମ୍ବର ସେୟାର କରି ସିଧାସଳଖ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
କବଚ ନମ୍ବର କିପରି ପାଇବେ?
BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ BSNL ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ Kavach ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା BSNLର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଜିଓର ବାର୍ଷିକ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ। ୧୭୪୮ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଥରେ ରିଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ସିମ୍ ଲଗାତାର ୩୩୬ ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ନୂତନ ଯୋଜନା ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ।