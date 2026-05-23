ମାତ୍ର ୩୩୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ୧୩୦୦ GB ଡାଟା, ଟେଲିକମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହଲଚଲ୍ କରିଦେଲା BSNLର ପ୍ଲାନ୍!
BSNL ର ଦମଦାର ପ୍ଲାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜମାନାରେ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତାରେ ଡାଟା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରୁଚି ଓ ପସନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (ବିଏସଏନଏଲ) ଏକ ନୂଆ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ଏହି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାସକୁ ୩୩୩ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୩୦୦ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ । ବିଏସଏନଏଲ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଏସଏନଏଲ ନିଜର ନୂଆ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ୧,୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାସକୁ ୧୩୦୦ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ ଓ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ପିଡ ୨୫ଏମବିପିଏସ ରହିବ ।
ଏଥିସହିତ ଯଦି ୟୁଜର ୧୩୦୦ ଜିବି ଡାଟା ଲିମିଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଦେବେ, ତେବେ ତା’ ପରେ ବି ୟୁଜର ୪ଏମବିପିଏସ ସ୍ପିଡ ସହିତ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ଅଫରରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଡାଟାର ସୁବିଧା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲ୍ସର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ ବ୍ୟତୀତ ବିଏସଏନଏଲ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୫୯୯ ଟଙ୍କାରେ ୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ୩ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନକୁ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ଡାଟା ସହିତ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଓ ଦୈନିକ ୧୦୦ ମେସେଜର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।