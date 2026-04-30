BSNLର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍, ୩ ମାସ ଯାଏଁ ଏ ସବୁକିଛି ମାଗଣା, ଏବେ ହିଁ ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା
BSNLର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍, ୩ ମାସ ଯାଏଁ ଏ ସବୁକିଛି ମାଗଣା
BSNL Plan: BSNL ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର OTT ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ JioHotstar, Zee5 ଏବଂ SonyLIV ଆପ୍ସରେ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିନେମା, କ୍ରିକେଟ୍, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସୁଲଭ ଯୋଜନା ତିନୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ସକୁ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ DTH ରିଚାର୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
BSNL ର OTT ଯୋଜନା
BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୪୯୯ ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ JioHotstar, Zee5 ଏବଂ SonyLIV ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନରେ ଏହି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ତିନୋଟି OTT ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
BSNL ର ଏହି ଅଫର ଏକ ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏଥିରେ କଲିଂ କିମ୍ବା ଡାଟା ଲାଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସକ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିବେ । ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ OTT ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
BSNL ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସୁଲଭ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା ଗୋଟିଏ ଦିନ । ଏହି BSNL ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୪GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାତ୍ର ୪ଟଙ୍କାରେ ୧GB ଡାଟାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ସାରା ଭାରତରେ VoWiFi ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କମ୍ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ।