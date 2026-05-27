BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା, ମାତ୍ର ୫୧ ଟଙ୍କାରେ ଅନେକ ଫାଇଦା, ୭୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହ ୨୧୦ GB ଡାଟା
BSNL Offer: ବିଏସଏନଏଲ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ୭୦ ଦିନର ବୈଧତା ମିଳୁଛି। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ପ୍ରଚୁର ଡାଟା ଏବଂ ମାଗଣା SMS ସହିତ ଅନେକ ଦମଦାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ BSNL ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ନେଟୱର୍କକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ 4G/5G ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର 5G ସେବା ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
BSNL ର ନୂଆ ୫୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍:
ବିଏସଏନଏଲ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୭୦ ଦିନର ବୈଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୋମିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୩GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରା ୨୧୦GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଅଫର୍ କରୁଛି। BSNL ର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୫୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
୫୧ ଟଙ୍କିଆ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍:
ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ୫୧ ଟଙ୍କିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମାସର ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମାଗଣା କଲିଂ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। BSNL ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେପରି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନେଟୱର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୋମିଂର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂରା ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ମିଳୁଥିଲା। ସେହି ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ସୁବିଧା ରହିଥିଲା।