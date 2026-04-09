BSNLର ଲମ୍ବା ଭାଲିଡିଟି ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ୧୫୦ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବନି ରିଚାର୍ଜର ଟେନସନ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା
BSNL Recharge Plan: BSNL ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏକ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୧୫୦ ଦିନ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। BSNL କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲାଭଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ସୁଲଭ ୯୯୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍
BSNLର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୭ ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ ମାଗଣା କଲିଂର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି BSNL ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୩୦୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ଟି ମାଗଣା SMS ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହାର ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ସହିତ, ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ BiTV ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାଛିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫୧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ OTT ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। BiTV ରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିନେମା, ଟିଭି ଶୋ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
BSNL ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ଏହାର 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ 4G/5G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।