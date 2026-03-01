BSNLର ଶାନଦାର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ଅଫର୍, ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ ଏସବୁ OTT
BSNL Recharge Plan: BSNL ତାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ 200Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 5000GB ଡାଟା ଏବଂ ମାଗଣା OTT ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଅଫର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
BSNLର ଚମତ୍କାର ଅଫର
BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମାସିକ 999 ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ମାତ୍ର 799 ରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅତିରିକ୍ତ 20% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ, 200Mbps ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ 5000GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ OTT ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଅଫର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। 12 ମାସର ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅତିରିକ୍ତ 20% ରିହାତି ପାଇବେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ସରଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଫର ପାଇବା ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 1800 4444 କୁ “ହାଏ” ଲେଖି ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟତା ନେଇପାରିବେ।
ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଯୋଜନା
BSNL ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଫର୍ ଆଣିଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 365 ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2799 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରରେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ 100ଟି ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।